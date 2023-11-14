وكيل إمارة الرياض يستقبل المشرف العام على جمعية “خيرات”

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استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بمكتبه اليوم، المشرف العام على جمعية “خيرات” عبدالله السبيعي.

وتسلم معاليه نسخة من التقرير السنوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالمنطقة لعام 2022م، الذي يبرز جهود الجمعية في حفظ أكثر من 150,000 وجبة واستفادة أكثر من 3000 مستفيد من الفئات المستهدفة لدى الجمعية.

واطلع معاليه على مبادرة “أدم نعمتك”التي تنفذها الجمعية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأشاد معالي الدكتور السديري بهذه المبادرة، مقدمًا شكره للقائمين على الجمعية.