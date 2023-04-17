وكيل إمارة القصيم: في ذكرى بيعة ولي العهد.. إنجـازات متلاحقـة وغيـر مسبوقـة

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رفع وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.

وأكد وكيل إمارة القصيم بأن هذه الذكرى العزيزة تحل علينا، ونحن نشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حراكاً تنموياً شاملاً في جميع المجالات، تأكيداً على الرؤية الحكيمة والسديدة للقيادة الرشيدة ، واستشرافها لمستقبل وطننا الغالي، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 حاضرة وتسير بخطى واثقة في إنجازات متلاحقة وغير مسبوقة التي تحققت في وطننا الغالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.