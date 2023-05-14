وكيل إمارة القصيم يكرّم 324 طالبًا فازوا بجائزة عبدالله بن إبراهيم الحبيب للتفوق العلمي والدراسي

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، كرّم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، اليوم، 324 طالبًا فازوا بجائزة عبدالله بن إبراهيم الحبيب للتفوق العلمي والدراسي، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، خلال الحفل الذي أقيم بمركز محمد الخضير الثقافي بمقر الإدارة العامة للتعليم في مدينة بريدة، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح.

وجرى خلال الحفل تقديم عرض مرئي بعنوان “مسيرة التفوق” تحدث فيه الطلاب عن مسيرتهم مع التفوق وطموحاتهم ومستقبلهم، وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بما يجدونه من عناية واهتمام، مثمنين الاحتفاء والتكريم لهم من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة.

وتناول العرض مبادرات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وما تم تنفيذه من برامج توعوية وتثقيفية، للتوعية بخطورتها وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في رفع الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والإسهام في تحصينهم وحمايتهم من الوقوع فيها.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية “بنين” محمد النصار، إلى أن الفوز بالجائزة انعكاس لما تعيشه البيئة المدرسية في تعليم القصيم من تجويد متكامل بين جميع مكونات المجتمع التعليمي، مبيناً أن الطلاب المتفوقين يشكلون قاعدة أساسية لبناء مجتمع متقدم.

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مسيرة الجائزة، والشراكة الفاعلة بين التعليم ورجل الأعمال عبدالله بن إبراهيم الحبيب، وما حققته الجائزة من أثر إيجابي على الطلبة ودعم لمسيرة التفوق العلمي والدراسي.

وكرّم وكيل الأمارة في ختام الحفل عبدالله بن صالح الحبيب نيابة عن داعم الجائزة رجل الأعمال عبدالله بن إبراهيم الحبيب، مشيداً بوقفاته وحضوره الداعم للعديد من المناسبات الوطنية.

من جانبه قدم مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب، مشيراً إلى أن تكريم الطلبة المتفوقين يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لأبنائه في سبيل دعمهم لمواصلة بناء هذا الوطن المعطاء.

وثمن الفريح، لداعم الجائزة عبدالله الحبيب شراكته الفاعلة، التي تخدم وتدعم العملية التعليمية في المنطقة، ومسيرة التفوق العلمي والدراسي على وجه الخصوص.