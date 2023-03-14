وكيل إمارة تبوك يدشّن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة

المناطق_واس

برعاية ‫صاحب السمو الملكي‬ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز‬ أمير منطقة تبوك دشّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني بالإمارة، اليوم فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام بالمنطقة، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ويتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة، تحت شعار “بيئتك تعرفك ” .

واستمع الحقباني إلى شرح من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي , عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للأسبوع البيئي.

وأوضح مدير عام الفرع أن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة.

وأشار إلى أن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة يتخللها عدد من الأنشطة الميدانية منها إقامة معرضين في كل من تبوك يشارك به أكثر من ١٤ جهة حكومية وأهليه غير ربحية وآخر في أملج إضافة لأكثر من ١٥ مبادرة تقام في تبوك والمحافظات والمراكز التابعة له ، تشمل أعمال التشجير ونثر البذور في عدة مواقع وحملات تنظيف الشواطئ وتنظيف أعماق البحر في بعض المرافئ في المحافظات الساحلية .