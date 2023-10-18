وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية يدشن برامج التوعية عن سرطان الثدي

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دشّن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد بن عيد الصبحي اليوم، برامج التوعية عن سرطان الثدي التي تقيمها الجمعية الأهلية لرعاية مرضى السرطان بحائل “بسمة”، بالشراكة مع التحالف السعودي لجمعيات السرطان في جناح الجمعية التوعوي التفاعلي، وبالتعاون مع تجمع حائل الصحي، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وجمعية إنتاج، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

وتجول وكيل إمارة حائل المساعد في ركن التوعية الذي اشتمل على شاشات تفاعلية، والركن الإرشادي والتوعوي، وركن التصوير وفن الرسم، وركن الضيافة.

وبين المدير التنفيذي لجمعية بسمة حماد البراهيم التميمي أن الفعالية تهدف لرفع مستوى المعرفة لدى السيدات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز الوعي بعوامل الخطورة والأعراض والعلامات المبكرة له، والتعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بتقنية “الماموغرام” ، وزيادة عدد السيدات المستفيدات من خدمات الكشف الماموجرام المتواجدة في موقع المول والتابعة لتجمع حائل الصحي.

وتتضمن الفعالية التي تستمر على مدى خمسة أيام أنشطة تثقيفية تشرف عليها متخصصات بالمجال، عبر نشر محتوى توعوي تثقيفي يدعم الأهداف، واستقطاب العديد من المتعافيات من سرطان الثدي لتقديم النصح والإرشاد من خلال استعراض قصص الإصابة والتعافي، وحثّ النساء على الفحص المبكر، بإلإضافة إلى الخدمات التي تقدمها غرفة الكشف المبكر لسرطان الثدي، الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة.