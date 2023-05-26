وكيل إمارة حائل يرعى الحفل الختامي للمسابقة التعليمية “لمن الكأس”

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رعى وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ اليوم, الحفل الختامي للمسابقة التعليمية “لمن الكأس” التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بالشراكة مع شركة آبار حائل للمياه، في نسختها الثالثة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية, بحضور مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان, وذلك بقاعة المؤتمرات بكليات البنات بجامعة حائل.

وأقيمت المرحلة النهائية بين ثانوية موقق وثانوية صقر قريش للبنين وبين ثانوية كتيفة وثانوية الحليفة السفلى للبنات، حيث حصلت ثانوية صقر قريش على المركز الأول، وثانوية موقق في المركز الثاني في مسابقة “لمن الكأس للبنين”، فيما حققت ثانوية الحليفة السفلى على المركز الأول وثانوية كتيفة في المركز الثاني في مسابقة “لمن الكأس للبنات”.

وفي ختام الحفل توج وكيل إمارة منطقة حائل الفائزين بالمسابقة.

حضر الحفل مفوض الإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، وعدد من المسؤولين.