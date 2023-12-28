وكيل إمارة حائل يستقبل الرحالة الإيطالي ماتيو بارساني

المناطق_واس

استقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بمكتبه اليوم , الرحالة الإيطالي البرفيسور ماتيو بارساني ، التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والفريق المرافق له، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي.

وبين البروفيسور بارساني الذي جاء خلال رحلته على الدراجة اليدوية بعد إصابته بحادث مروري أدى إلى إصابة بشلل نصفي غير كامل , أن هذه الرحلة تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم، حتى يتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة، من العيش والتناغم في مجتمع مزدهر وبيئة صحية في المملكة ، مبينا انه سيستخدم خلال رحلته عبر مناطق المملكة عددًا من التقنيات المبتكرة التي طورها فريق من الباحثين والعلماء في كاوست، بهدف ضمان سلامته، وتتبع حالته الصحية والبدنية في الوقت المناسب ، لافتا إلى أن هذه التقنيات تشمل خوذة وسترة وقميصاً مزوّدة بأجهزة استشعار حيوية متقدمة، تساعد على مراقبة معدل ضربات القلب، وقياس مستويات الدوبامين ، والطاقة ومعدل إفراز السوائل وحركة الجسم وغيرها.

وأعرب الرحالة الإيطالي عن شكره للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي لما حظي به والفريق المرافق له من حفاوة وتقدير ، مبدياً إعجابه بما وصلت له المملكة من مكانة عالمية على جميع الأصعدة.

فيما قدم آل الشيخ شكره للرحالة الإيطالي على زيارته المنطقة.