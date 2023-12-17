وكيل إمارة حائل يطلع على جهود وزارة السياحة لدعم المناطق السياحية بالمنطقة

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اطلع وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ , على أبرز الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة لدعم المناطق السياحية في مجالات الإيواء وتشجيع السياحة وخدمة السياح القادمين للمنطقة من خارج الوطن ومن داخله.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه وفدا من وزارة السياحة, ضم مدير العلاقات الحكومية المهندس فيصل مدني ، ومدير علاقات المنطقة الوسطى تركي العميقان ، ومديرة علاقات وجهة حائل العنود آل سرحان , حيث تناول الاجتماع تزايد أعداد السياح بالمنطقة وأهمية مواكبة ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية السياحية والخدمات المساندة ورفع كفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنطقة والعمل على زيادة الفنادق الشقق الفندقية لاستيعاب السياح والزائرين وإقامة ورش عمل للتعريف بالضوابط والتعليمات الجديدة فيما يخص الفنادق والشقق المخدومة وتسليط الضوء على المنطقة وما تزخر به من مواقع تراثية عالمية مسجلة في لائحة التراث في اليونسكو ومقومات سياحية جاذبة للاستثمار فيها.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي ، ومدير الشؤون المحلية بالإمارة خالد الوجعان.