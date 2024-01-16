وكيل إمارة حائل يلتقي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بالمنطقة

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التقى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بمكتبه أمس ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بالمنطقة الدكتور خالد بن صالح النزال ، والمدير التنفيذي للجمعية خالد بن سعود العنزي ، ومدير التواصل المؤسسي بالجمعية بدر العجلان.

ونوه آل الشيخ باهتمام القيادة الحكيمة بالمساجد وحرص سمو أمير حائل على مساندة الجمعيات المتخصصة في المنطقة لأداء مهامها على أكمل وجه، ومنها الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد.

واستعرض الدكتور النزال, أهداف الجمعية وبرامجها وخطط العمل التي تعمل عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل الريادة والإبداع في خدمة بيوت الله والعناية بها، بما يحقق عناية متكاملة بالمساجد “بناء ـ ترميم ـ صيانة” بأفضل الطرق والخدمات مع استخدام التقنيات الحديثة المستدامة.