وكيل إمارة عسير يدشِّن نادي مكين لذوات الإعاقة

المناطق_واس

نظَّم وقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة اليوم، حفلَ برنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، وذلك على مسرح دار التربية الاجتماعية بأبها.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن منجزات الوقف خلال عام 2022م، تلا ذلك مشهد حي لأحد المستفيدين من دورة الحاسب الآلي للمكفوفين والكفيفات في أثناء استخدامه الحاسب الآلي بقارئ الشاشة.

بعد ذلك دشَّن وكيل الإمارة، نادي مكين لذوات الإعاقة، ثم استمع الجميع إلى قصة كفاح ونجاح قدَّمتها إحدى مستفيدات الوقف.

وفي ختام الحفل كرَّم وكيل إمارة عسير ٣١ متدرباً ومتدربة من خريجي دورة تعلم مبادئ الحاسب الآلي للمكفوفين والمكفوفات، التي تقام لأول مرة في منطقة عسير، وسلَّمهم الشهادات والهدايا بهذه المناسبة.