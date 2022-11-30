وكيل إمارة عسير يقدِّم التعازي في وفاة والدة ابن عسكر

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نيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال‬ -أمير منطقة عسير- قدَّم وكيل إمارة المنطقة محمد بن سلطان بن جريس – اليوم- التعازي والمواساة لأسرة ابن عسكر في وفاة والدتهم – رحمها الله – وذلك في مركز السودة بمدينة أبها.

ونقل بن جريس تعازي ومواساة سموِّ أمير منطقة عسير ، سائلاً الله تعالى للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لسموِّ أمير منطقة عسير، ولوكيل إمارة المنطقة على تعازيهم ومواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم.