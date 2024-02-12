وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء أمس، حفل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة، علي رضا عنايتي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.