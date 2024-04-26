وكيل إمارة منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقق من منجزات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

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رفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحقق من إنجازات ونجاحات لمستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وأكد معاليه أن هذه المنجزات المتوالية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات تعد من ثمار رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأضاف أن ما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية يبرهن على أن المملكة تسير بخطى ملؤها الثقة والطموح، لتحقيق مستقبل مشرق وغدٍ مزدهر.

وسأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها