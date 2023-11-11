وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يتوج الفائزين في ختام بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي الـ 14

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، توّج معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني مساء اليوم السبت الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الخيل العربية الرابعة عشر، والتي أقيمت في مزرعة الصواري بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي ، وباشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ، وبحضور عدداً من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل.

وبدأ الحفل بعرض خاص للخيول قدمه عدداً من الفارسات من فريق سما للفروسية ، اللاتي كرّمهن معاليه عقب العرض.

ثم بدأت التصفيات النهائية لبطولة الفحول ، وفي ختام الحفل كرم معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الفائزين بالمراكز الأولى وحكام البطولة والرعاة.

وحقق مربط عذى الميدالية الذهبية في بطولة الفحول فيما حقق مربط عبدالله المحمود الميدالية الفضية وحقق مربط التنهاة الميدالية البرونزية.

واشتملت البطولة على عدة بطولات نهائية تمثلت في بطولة المهرات أعمار سنة التي فاز بذهبيتها مزرعة الخالد، وبطولة المهرات أعمار من سنتين إلى ثلاث سنوات وفاز بذهبيتها مربط النو ، وبطولة الأفراس وفاز بذهبيتها مربط النو ، وبطولة الأمهار أعمار سنة وفاز بذهبيتها اسطبلات السكب ، وبطولة الأمهار أعمار من سنتين إلى ثلاث سنوات وفاز بذهبيتها مربط مسك العود للخيل العربية الأصيلة.