وكيل “الحج والعمرة” يقف على جاهزية شركة “الزمازمة” لسقيا ضيوف الرحمن

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وقف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم على جاهزية شركة الزمازمة لسقيا ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444 للهجرة في زيارة ميدانية لمركز التعبئة الآلية لعبوات ماء زمزم في مكة المكرمة .

واطلع على خطوط الإنتاج لعبوات عبوات زمزم ومدى جاهزية الشركة لتأمين عبوات ماء زمزم سعة 335 مل لجميع حجاج بيت الله طيلة مدة بقائهم في مكة المكرمة ؛ حيث من المتوقع وفقاً للخطة التشغيلية لشركة الزمازمة توزيع ما يقارب 180 مليون عبوة ماء زمزم منذ لحظة وصول الحجاج وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج من خلال فريق عمل مكون من 1237 عنصراً بشرياً يغطون الرحلات اليومية لمنصة زمزم الإلكترونية في 9 مراكز خدمة ميدانية في مكة المكرمة.

وعقد الغوينم اجتماعًا مع قيادات شركة الزمازمة لاستعراض الخطة التشغيلية ورصد جميع التحديات المتوقعة والعمل بصفتهم فريقاً واحداً للوصول لخدمات نوعية ذات جودة عالية ومميزة .

وشاهد مسارات التحول في سقيا ضيوف الرحمن خلال قرن من الزمن وما شهدته سقيا زمزم من نماء وتطور في أساليب الخدمة، مشيداً بدور شركة الزمازمة في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.