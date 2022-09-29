وكيل “الشؤون البلدية”: الوزارة تعتزم تخصيص 70% من خدماتها بحلول 2030

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كشف وكيل التخصيص والاستدامة المالية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هاشم الفواز، عن عزم الوزارة تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول عام 2030.

ولفت “الفواز” ، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، إلى أن القطاع البلدي يقدم أكثر من 200 خدمة، وأن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجيتها لدعم تنمية وتطوير المدن، بجانب إشراك القطاع الخاص كممكن رئيسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذه المدن.

وفي السياق ذاته، قال وكيل الأمين للاستثمار والتخصيص بأمانة منطقة الرياض، المهندس سلمان الدهمش، إن الرياض تمثل رهانًا لاقتصادات المدن والتحديات، مبينا أنه تم اعتماد خارطة التخصيص، وعمل مسح كامل لجميع الخدمات التي يمكن تقديمها بالشراكة مع القطاع الخاص”، وقدمت الأمانة 70 مبادرة في 10 مجالات مختلفة.

من جهته، نبه الرئيس التنفيذي لـUBS السعودية، إلى أن المركز نظر إلى الممكنات والمخاطر، وحرص على أن تكون مشاريع التخصيص محفزة للقطاع الخاص، والعمل مع 17 قطاعًا، مضيفا أن المركز انتهى من تسليم 50 مشروعًا، ليبلغ إجمالي المشروعات المعتمدة أكثر من 200 مشروع حتى الآن.