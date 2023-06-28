وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال معاليه: “إن خدمة بيت الله الحرام، والتماس حاجات ضيوف الرحمن، وتسهيل المرافق والخدمات، والاهتمام بالمشاعر المقدسة، وتنظيم الحج بأعلى المقاييس وأدق التفاصيل، لمنهجٌ ثابت لولاة أمرنا يعتزون به، ويولونه اهتمامهم البليغ، ويعكسون قيمهم الجوهرية على الأمة العربية والإسلامية وهو ما نلمسه بجلاء في عهدهم الميمون”.

وعبر وكيل النيابة العامة عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهم السخي والمعطاء في سبيل إرساء العدل وتعزيز منظومة التشريعات القضائية، سائلاً المولى سبحانه أن يجعله عيداً مباركاً على هذه البلاد قيادة وشعباً، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويمدّهما بالتوفيق والعون، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.