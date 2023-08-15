وكيل جامعة المجمعة للدراسات والبحث العلمي: الجامعة لديها برامج معتمدة أكاديميا ونستهدف اعتماد 70 % منها

أكد وكيل جامعة المجمعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور “أحمد الرميح”، على أن الجامعة لديها برامج معتمدة أكاديميا، في كافة المجالات الطبية والهندسية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الجامعة تستهدف من خلال خطة استراتيجية موضوعة مسبقا، اعتماد 70% من البرامج الأكاديمية التي تنفذها.

وأوضح أن القائمين على شؤون الجامعة استطاعوا أن يحققوا أرقاما قياسية في البرامج المعتمدة فيها، من خلال الجهود المبذولة والتنسيق بين أطقم عمل الجامعة.

وبين أن التقدم في البحث العلمي، يعد من أولويات الجامعة، وذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، لتقدم المملكة في المجال العلمي والبحوث العلمية المختلفة.