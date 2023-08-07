وكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية: تم منح 8500 مقعد دراسي للطلاب والطالبات والأعداد قابلة للزيادة والنقصان

أكد الدكتور “فيصل بن ظهير” وكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية، أن الأعداد المقبولة إلى الآن في جامعة تبوك وصلت إلى 8500 مقعد دراسي، لكلا من الطلاب والطالبات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هذه الأعداد من الممكن أن تزيد أو تنقص حسب الاحتياج.

وأوضح أن الطلاب المتقدمين لهم الحق في الاستمرار في الدراسة في الجامعة أو التحويل إلى أي جامعة أخرى.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل بكل طاقتها من أجل الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال إجراء تحديثات في كافة المجالات.