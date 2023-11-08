وكيل كلية الطب في جامعة الملك سعود: تفاعل كبير وتبادل للخبرات خلال احتفاء قسم الأشعة باليوم العالمي للأشعة

أكد وكيل كلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتور “أيمن العياضي”، أن هناك تفاعلا كبيرا بين الطلاب في الاحتفاء باليوم العالمي للأشعة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن احتفاء قسم الأشعة باليوم العالمي للأشعة يعمل على تبادل الخبرات والتجارب المختلفة.

وأوضح أن كلية الطب في جامعة الملك سعود تهتم بإحياء الأنشطة المختلفة للعمل على ثقل تجارب وخبرات أبنائها الطلاب حتى يتمكنوا من الابتكار والإبداع والتقدم.