وكيل وزارة الأوقاف في اليمن: استفدنا من خدمات المملكة عالية الجودة المقدمة لضيوف الرحمن

قال الدكتور “مختار الهيثمي” وكيل وزارة الأوقاف في اليمن، إن المملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير في تخفيف الظروف الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة قامت بتقديم حزمة إجراءات وتسهيلات إلى حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن، لتجسد بوضوح الدور الإنساني الذي تلعبه في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن الحجاج اليمنيين استفادوا من الخدمات التي تقدمها المملكة، التي وصفها بأنها خدمات عالية الجودة، تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحجاج اليمنيين يتم الانتهاء منها بشكل سريع عبر وسائل تقنية حديثة، تساهم في دفع حركة تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ البرية والبحرية.