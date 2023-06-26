وكيل وزارة الإعلام اليمنية: المبادرة السعودية باستضافة ذوي شهداء عاصفة الحزم لأداء الحج هو أمر بغاية الإنسانية

قال “أسامة الشرمي” وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن المبادرة السعودية باستضافة ذوي شهداء عاصفة الحزم لأداء الحج هو أمر بغاية الإنسانية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المملكة العربية السعودية أثبتت للجميع باستمرار دعمها الدائم للشعب اليمني في مواجهة الظروف والتحديات التي يمر بها في هذه الأزمة العميقة.

وأوضح أن المبادرة السعودية التي صدرت بأوامر مباشرة من خادم الحرمين الشريفين، هي أمر في غاية الإنسانية، ولا يمكن لأي إنسان أن يحظى بجائزة أكبر من زيارة المشاعر المقدسة.