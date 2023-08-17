وكيل وزارة الإعلام اليمنية: المبعوث الأممي لم يستطع أن ينتزع بندا إنسانيا واحدا من الحوثيين.. والميليشيا لا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا للسلام

أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية “فياض النعمان”، أن اليمن يعيش أزمة إنسانية صعبة، بسبب الحروب التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، في أغلب المحافظات اليمنية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المبعوث الأممي إلى اليمن لم يستطع حتى الآن أن ينتزع بندا إنسانيا واحدا من الحوثيين، مؤكدا أن هذا يعد فشلا أمميا في تسوية الأزمة اليمنية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون شريكا حقيقيا لأي عملية سلام من الممكن أن تحدث، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني.