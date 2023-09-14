وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف يدشن مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول

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دشن معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، في مقر الوكالة بالرياض، اليوم، مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بحضور مستشار وزير المالية ثالب بن علي الشمراني، ومدير عام إدارة الميزانية بوزارة الداخلية عبدالمجيد بن عبدالله الغانم.

ويعد المشروع، أحد مسارات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بالجهات العامة، ويشرف عليه مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، ويهدف إلى حصر وجرد الأصول لبناء الأرصدة الافتتاحية، وتقييم الأصول استعداداً لإدراجها بسجلات المحاسبية للوكالة لمعرفة المركز المالي للقطاع وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للأصول وفق أعلى المعايير المحاسبية الدولية وتحديد المركز المالي للجهات الحكومية.