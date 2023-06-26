وكيل وزارة الرياضة يتفقد مركز المتابعة الميدانية لحركة الحشود بمنى

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زار وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد اليوم، مركز المتابعة والمراقبة الميدانية لحركة الحشود والتفويج في حج هذا العام 1444هـ، الذي تقيمه وزارة الرياضة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، في مشعر منى بمكة المكرمة.

واطلع المسعد خلال الزيارة على سير العمل في المراكز الثلاث؛ المركز الرئيس، ومركز وادي محسر، ومركز 120، وكذلك عمل اللجان والبرامج والأنشطة المصاحبة، مستمعاً لشرح من القادة الكشفيين عن مراحل عمل المراكز، التي تشمل مرحلة تفويج الحجاج، مبدياً إعجابه وفخره بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب المشاركون في المركز، وما لمسه من حرص واهتمام لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، وهو الدور الذي يفخر به جميع أبناء المملكة.

يذكر أن وزارة الرياضة تشارك في موسم حج هذا العام 1444هـ بـ 514 كشافاً.