وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: سيناقش المؤتمر الإسلامي غدا عدة مواضيع أبرزها المفهوم الصحيح للوسطية وحماية المجتمع من الإلحاد والانحلال

أوضح الدكتور “عواد العنزي” وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، محاور نقاش المؤتمر الإسلامي الذي سيعقد غدا.

وأكد في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المؤتمر الإسلامي سيناقش عدة مواضع مهمة، وهي مواضيع معاصرة، وأزمات يعاني منها العالم.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش غدا المفهوم الصحيح للوسطية والاعتدال الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية الغراء، كما سيتم تنظيم كلمة عن حماية المجتمعات الإسلامية من الإلحاد والانحلال.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية، بذلت خلال الفترة الماضية الكثير من الجهود من أجل نشر الفكر الوسطي الذي تنادي به الشريعة الإسلامية السمحة، كما أن الوزارة كثفت الجهود من أجل حماية البلاد والمجتمعات، من الانحلال والإلحاد.