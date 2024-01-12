وكيل “وزارة الشؤون الإسلامية” يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

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التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي أمس، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، من الدفعة الـ15 من المستضافين ضمن البرنامج في مكة المكرمة مساء اليوم، البالغ عددهم 250 ضيفًا، ويمثلون 14 دولة آسيوية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بمقر الاستضافة بمكة المكرمة.

وبيّن الدكتور “العنزي” أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يأتي تأكيدًا على ريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإتاحة الفرصة للمسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف تحقيقاً لجمع كلمة المسلمين من خلال هذا البرنامج المبارك.

بدورهم، عبّر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، كما أثنوا بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته الدائمة والحرص على راحتهم وتقديم كافة الخدمات لهم.