وكيل وزارة الشئون البلدية للتخصيص ولاستدامة المالية يناقش مستقبل الاستثمار في عسير

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ناقش وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية هاشم إبراهيم الفواز وعدد من فريق الوزارة مع وكالة الاستثمار في أمانة عسير برئاسة أمين عسير المهندس عبدالله الجالي وبحضور ومشاركة وكيل الاستثمار نواف البقمي مستقبل الاستثمار في القطاع البلدي بعسير حيث تم استعراض مستهدفات الوكالة من الفرص الاستثمارية والايرادات المتوقعة كم تم استعراض خطوات تحقيق المستهدفات كما تم مناقشة الوضع الراهن للفرص الاستثمارية

من جهتة أوضح البقمي أن وكالة الاستثمار خطت خطوات كبيره في معالجة ما كان يعانيه المستثمرين في عسير لتسهيل استثماراتهم في المنطقة.

من جهة ثانية وقف فريق الوزارة على عدد من المواقع الاستثمارية في مدينة ابها وخميس مشيط واحد رفيدة.