وكيل وزارة النقل يكشف مستجدات مشروع الجسر البري السعودي (فيديو)

كشف الدكتور منصور التركي، وكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع، عن المستجدات الأخيرة لمشروع الجسر البري السعودي.

وقال وكيل وزارة النقل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “اليوم من منظور مسؤوليتي عن الإستراتيجية الخاصة بالمشروع، فهي الأهم بلا شك، لأنه مشروع معنــــي بربط سككي بين شرق المملكة وغربها”.

وأضاف: “المشروع يطل على ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء جدة، فهو يشرف عن ألف وستمائة من أطوال السكك الحديدية في الاتجاه الواحد، لذلك فهو من المستهدفات في قطاع النقــل، وهذا المشروع تم التطرق له في القمة السعودية الصينة الأخيرة”.

وأكمل: “هناك تقدم ملموس في الدرسات الهندسية، ومجموعة المهام الأخرى في تحديد المسار وآليات التنفيذ، التي يتم العمل بها الآن لتحقيق خطوات مماثلة”.

فيديو | ما هي مستجدات مشروع الجسر البري السعودي؟ .. وكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع د. منصور التركي يجيب #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/3iIfbX4LYL — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 27, 2022

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