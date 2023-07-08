ولاية “نيويورك” الأمريكية تشدد الرقابة على شواطئها بعد هجمات أسماك القرش

المناطق_متابعات

أعلنت حاكمة ولاية “نيويورك” الأمريكية، كاثي هوكول تشديد إجراءات الرقابة على سواحل الشواطئ عقب سلسلة هجمات لأسماك القرش استهدفت المصطافين.

وقالت هوكول في تصريحات لها – حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية – ” إنها أمرت باستخدام طائرات بدون طيار مع زيادة أعداد فرق الإنقاذ لكبح مثل هذه الهجمات وحماية المصطافين ورواد الشواطيء من هجمات أسماك القرش”.

وتعهدت حاكمة نيويورك باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المصطافين عبر زيادة المراقبة لرصد نشاط أسماك القرش، قائلة إن ” سلامة المصطافين أولوية بالنسبة لنا”.