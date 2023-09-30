ولفرهامبتون يذيق مانشستر سيتي الخسارة الأولى

المناطق_وكالات

ألحق فريق ولفرهامبتون الأول لكرة القدم، الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بعدما تغب عليه 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة السابعة من المسابقة.

وأنهى ولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه جوليان ألفاريز عند الدقيقة 58 إلا أن وولفرهامبتون سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 66 عن طريق هوانج هي تشان.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا.

وأصبحت هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي، حيث كان قد حقق الفوز في المباريات الست السابقة.



في المقابل أصبح هذا الانتصار هو الثاني لولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراة.