وليد آل إبراهيم يروي قصة لقائه مع كلينتون وخسارة 200 مليون دولار

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كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم كواليس لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق كلينتون وخسارته 200 مليون دولار خلال فترة التسعينيات.

وقال آل إبراهيم خلال لقاء مع برنامج ثمانية على قناة إم بي سي: قمنا بشراء يونايتد برس إنترناشيونال في بداية عام 1992، وكانت مفلسة في المحكمة والسعر 4 ملايين دولار، وكان المبلغ لا شيء وقتها، وبعد ذلك اكتشفنا أن الموظفين كانوا مرتبطين باتحاد العمال في أمريكا، ولا يمكن فصل أحد، فكان هناك عدد كبير من الموظفين يمثلون عبئًا كبيرًا على الشركة.

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم كواليس لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق كلينتون وخسارته 200 مليون دولار خلال فترة التسعينيات.

وقال آل إبراهيم خلال لقاء مع برنامج ثمانية على قناة إم بي سي: قمنا بشراء يونايتد برس إنترناشيونال في بداية عام 1992، وكانت مفلسة في المحكمة والسعر 4 ملايين دولار، وكان المبلغ لا شيء وقتها، وبعد ذلك اكتشفنا أن الموظفين كانوا مرتبطين باتحاد العمال في أمريكا، ولا يمكن فصل أحد، فكان هناك عدد كبير من الموظفين يمثلون عبئًا كبيرًا على الشركة.