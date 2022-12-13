وليد الركراكي: نثق في قدراتنا ونسعى لكتابة تاريخ جديد بمونديال قطر 2022

قال المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، إنه ولاعيبه يمتلكون الثقة في قدراتهم من أجل مواصلة كتابة التاريخ وصنع المفاجأت رغم كل التوقعات والترشحات التي تصب في صالح المنتخب الفرنسي.

ونفى وليد الركراكي حقيقة الإرهاق التي تصيب اللاعبين، مؤكدًا أن الكل في المغرب متحمس لخوض نصف النهائي، موضحا “حظوظنا وافرة في التأهل”.

وعن المنتخب الفرنسي قال مدرب أسود الأطلس: “سنواجه أفضل فريق في العالم وهي فرصة لإبراز قدراتنا، بالعزيمة المعتادة للمجموعة يمكننا تحقيق المزيد من النجاحات”، لافتًا إلى أنه نريد مواصلة التحدي والوصول إلى المباراة النهائية.

وتابع «ربما نأمل ألا يجيد المنافس تقدير قوتنا مثلما فعلت منتخبات أخرى، ولكن إذا احترمنا المنافس بشكل كبير ستكون الأمور أكثر تعقيدا، لكن ثقتنا بأنفسنا جيدة وفي كل مرة يكون متوقع لنا أن نخرج ولكننا مازلنا حاضرين.»

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