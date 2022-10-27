وليد الفراج عن تأهل المنتخب الوطني من دور المجموعات بكأس العالم.. “تحتاج لواحد مسوي عمره”

قال الإعلامي وليد الفراج، إن هناك طموحات كبيرة من الجماهير على لاعبي المنتخب الوطني، ورغبة التأهل من قبل الجماهير للدور الثاني بكأس العالم.
تأهل الأخضر للدور المقبل بكأس العالم
وقال الفراج خلال حديثه ببرنامج أكشن مع وليد:أنت بتتكلم في مجموعة تحتاج لواحد مسوي عمرة كل يوم يدعي ربنا يستر ما فيه مباراة في تشم فيها نفسك جميع المباريات ستكون تحت ضغط كبير جدا.
#وليد_الفراج: نتمنى أن يصل #المنتخب_السعودي لنهائي المونديال لكن الواقع يقول لا ترفع سقف الطموح وحديث #ولي_العهد كان باللعب بدون ضغط وعليه بدون بطاقات حمراء #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 26, 2022