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وليد الفراج عن تأهل المنتخب الوطني من دور المجموعات بكأس العالم.. “تحتاج لواحد مسوي عمره”

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 27 أكتوبر 2022 - 11:10 مساءً

قال الإعلامي وليد الفراج، إن هناك طموحات كبيرة من الجماهير على لاعبي المنتخب الوطني، ورغبة التأهل من قبل الجماهير  للدور الثاني بكأس العالم.

تأهل الأخضر للدور المقبل بكأس العالم

وقال الفراج خلال حديثه ببرنامج أكشن مع وليد:أنت بتتكلم في مجموعة تحتاج لواحد مسوي عمرة كل يوم يدعي ربنا يستر ما فيه مباراة في تشم فيها نفسك جميع المباريات ستكون تحت ضغط كبير جدا.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 27 أكتوبر 2022 - 11:10 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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