وليد الفراج يزف نبأ سار لجماهير النصر بسبب رونالدو

كشفت العديد من التقارير الصحفية الرياضية خلال الأيام الماضية رغبة نادي النصر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، بعد أن أصبح اللاعب حر ويحق له التوقيع في لأي نادٍ بعد فسخ التعاقد مع نادي مانشستر يونايتد بالتراضي.

وقال وليد الفراج الإعلامي الرياضي عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن البرتغالي لم يحسم قراره بعد، كما أن كرستيانو رونالدو سيحسم موقفه بشأن ناديه المقبل بعد كأس العالم، إلا أن أوروبا ستكون وجهته الأولى.

وينافس النصر العديد من الأندية الأوروبية التي تسعى للظفر بخدمات الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن العرض المقدم من النصر الأكثر جدية حتى الآن.

ووفقا لصحيفة “ألماركا” الإسبانية، فإن رونالدو بات قريب للغاية من الانضمام إلى النصر بعد أن تقدم الأخير بعرض لضم اللاعب لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو.

وأصبح رونالدو لاعب بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع ناديه السابق، مانشستر يونايتد بسبب الخلافات الراهنة بين الطرفين.

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