وليد الفراج يطالب بدعم الهلال بلاعبين عالميين للمنافسة على كأس العالم للأندية

المناطق _ الرياض

طالب الإعلامي وليد الفراج بضرورة تدعيم الهلال بصفقات من الطراز العالمي خلال مشاركته في في بطولة كأس العالم للأندية

التي تنظمها الإمارات مطلع العام المقبل.

وقال الفراج إنه حان الوقت لكي تتجاوز الأندية السعودية فكرة مجرد المشاركة، إلى المنافسة على البطولات العالمية،

والهلال يستطيع المنافسة على لقب كأس العالم للأندية وعدم الاكتفاء بمجرد المشاركة في الحدث الكروي العالمي، ولتحقيق

هذا الهدف ينبغي دعمه لإبرام ضم ثلاثة لاعبين عالميين على سبيل الإعارة.

وأضاف وليد الفراج أن صفقات الهلال العالمية الجديدة التي سيتم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية، ستحدث الفارق.

وشدد على أن الهلال يستطيع تسجيل مشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية فيما لو أجرت إدارته تغييرات نوعية في بعض

اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، معتبرا أن وجود نادٍ سعودي في المباراة النهائية لمونديال الأندية يتطلب دعما

وإمكانات تفوق قدرات أي نادٍ بكثير، لذلك ينبغي دعم الهلال، مع التأكيد على توفير الدعم ذاته لأي نادٍ يمثل الكرة السعودية في

المحافل العالمية.

وأشار الفراج إلى أن الرياضة السعودية لم تعد تكتفي بمجرد المشاركة في البطولات العالمية، خاصة بعدما صارت الفرق

السعودية متواجدة في مختلف المحافل الدولية، واعتادت على التتويج باللقب الآسيوي، وهو ما حققه الهلال مؤخرا، كما أن

المنتخب السعودي تطور كثيرا وصار من أهم المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم.

وكشف وليد الفراج أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعد خططا طموح سيتم تطبيقها حال تأهل المنتخب السعودي إلى كأس

العالم 2022، لتكون المشاركة المونديالية هذه المرة مختلفة.