وليد معاذ: لهذا السبب لم يحتفل الأهلي بتحقيق دوري يلو (فيديو)

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كشف رئيس الأهلي وليد معاذ عن سبب عدم احتفال فريقه بعد تحقيق لقب بطولة دوري الدرجة الأولي “يلو”.

ورفض لاعبو النادي الأهلي الاحتفال بكأس دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك خلال مراسم تتويجهم باللقب.

وقال رئيس الأهلي في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “النادي الأهلي استحقاقه أكثر.. وتلك البطولة كانت لظرف استثنائي شاركنا بها، والحمد لله في النهائية رجعنا إلى المكانة الطبيعية، احتراما للجماهير التي تعبت معنا هذا الموسم”.

وأضاف معاذ: “الأهلي مر بانتصارات كبيرة يشهد لها الكبير والصغير، وكنا نتمنى اليوم نكون في مكاننا الطبيعي، ولكن كانت أزمة وتجاوزناها”.

واستكمل حديثه: “وجودنا في البطولة كانت أزمة لأن النادي الأهلي واضح تاريخيا أين مكانه الطبيعي؟، ولذلك لا نستطيع أن نكون في الفرحة ونحترم مشاعر جماهيرنا”.

وأشار إلى أن الأهم بالنسبة له العمل على إعداد الأهلي للموسم الجديد، من أجل المنافسة بشكل قوي، قائلاً : “بقائي من عدمه أمر ثانوي الآن، والأهم في الفترة الحالية التأكد أن الأهلي يسير في الطريق الصحيح للمنافسة في دوري روشن بالشكل الذي يليق بتاريخه”.

وتعليقًا على بقاء المدرب الجنوب أفريقي موسيماني من عدمه، قال رئيس الأهلي: “أول شيء هو الجلوس من أجل المناقشة الفنية مع المدرب خلال ما جرى في الموسم الماضي، والنادي الأهلي دائما يستحق الأفضل”.