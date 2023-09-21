ولي العهد السعودي: إيران تتعامل مع المصالحة بشكل جدي

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تريد من إيران أن تعمل مع دول المنطقة بشكل إيجابي.

وأضاف ولي العهد السعودي في مقابلة مع “فوكس نيوز” اليوم الخميس، أن إيران تتعامل مع المصالحة التي أجريت مع المملكة بشكل جدي.

وقال إن الصين هي من اختارت التوسط بين السعودية وبين الإيرانيين.

كذلك عبر عن قلق المملكة من حصول أي دولة على أسلحة نووية، لافتاً إلى أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها وأن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

وأوضح المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة لنحقق أهدافها، وأنها تتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا.

استئناف العلاقات

يذكر أن السعودية وإيران اتفقتا في العاشر من مارس/آذار الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.

وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً في حينه أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

كما شدد حينها على أن “العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.