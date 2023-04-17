ولي العهد.. حقق المعادلة الصعبة ووضع المملكة في مصاف الدول العالمية

تحتفل المملكة وشعبها بذكرى بيعته ولياً للعهد، لترسم فرحة شعب، وتسطر تاريخاً جديداً لمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة، وتؤكد ما يحظى به ولي العهد من محبة الشعب، الذين عبّروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن.

سجل إصلاحاته في البيعة الـ6

البيعة السادسة لسمو ولي العهد، اليوم تمر ست سنوات منذ تقلد مهامه، حيث حقق طفرة كبيرة في المملكة على كفاية المستويات، وبرز اسم السعودية بشكل كبير في العالم بسبب التطور الأقتصادي والإجتماعي التي شهدته مؤخرًا.

ووضع الأمير محمد بن سلمان المملكة إلى مصاف الدول العالمية المؤثرة عبر نشر رسالة السلام والوسطية والاعتدال إلى المجتمع الدولي من جهة؛ كما إطلاق مسيرة الإصلاح والتحديث والإبداع والابتكار، ودعم الجيل الشبابي في قائمة أولوياته.

المملكة في مصاف الدول العالمية

وظل هاجس الأمير الشاب هو وضع المملكة على قائمة الدول العالمية المؤثرة ســــياسياً والفعالة اقتصادياً وعمل بهدوء وحكمة في أروقة ودهاليز القمم التي شارك بها خلال السنوات الماضية، في توضيح مواقف المملكة وإبراز توجهاتها الوسطية ودورها السياسي والنفطي.

بدأ يوضح انفتاحها على العالم من خلال جملة الإصلاحات المجتمعية التي أبهرت العالم سواء فيما يتعلق في إعادة هيكلية الدولة، وضخ دماء شابة قيادية جديدة لتقود السفينة بامتياز، كما رسم ملامح المراحل المقبلة، على أسس قوية مبنية على دولة المؤسسات والقانون.

ولي العهد المبدع والمبتكر

الإبداع والابتكار كانت أبرز سمات ولي العهد منذ مبياعته، بقيادته الحكيمة شعر بضرورة ضخ دماء شابة وحيوية ومتجددة في الدولة والتي تعبر عن التوجه نحو دولة الشباب، والانطلاق نحو آفاق أرحب في عالم يعيش جملة من التحديات والمملكة ليست في منأى عنها.

وضع رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على عائدات النفط وتثبيت دعائم التنمية والتطوير بما يتلاءم مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية، واليوم باتت تمـرّ الممــلكـة بتحـول تاريخـي فـي ظـل الرؤيـة الموضوعة.

رجل قيادي مُحدد الأهداف

حدد ولي العهد هدفه وهو الوصـول إلـى مجتمـع حيـوي واقتصـاد مزدهـر ووطـن طمـوح، ومـن خـلال هـذه الرؤيـة سـتعمل المملكـة مـع أعضـاء مجموعـة العشـرين لتبـادل الخبـرات وتعزيـز التعـاون الدولـي بهـدف إيجـاد الحلـول للقضايـا الملحـة للقـرن الحـادي والعشـرين.

وعندما قرر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التوجه نحو التحديث وضع نصب عينـــيه؛ دعم وتعزيز الإستراتيجية الشبابية وفق الرؤية 2030 وهذا ما تحقق بشكل كامل، وذلك بعد نجاح المملكة في تنفيذها.

التغيير ما بين الإبهار والصدمة

لم يكتفي بذلك بل وضع برنامج السعوديّة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهــادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّل المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف إستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم.

وشملت الإصلاحات التي نفذها الأمير محمد بن سلمان إجراءات متعلقة بتغيير شكل وطبيعة المجتمع السعودي، وهي في ذلك الإطار يشمل بشكل أساسي المرأة، وبوتيرته الســــــــريعة المدعومة بالحكمة والثقة ودعم الرأي العام والجماهير.

أحدث ولي العهد التغيير والإبهار والصدمة الإيجابية في المجتمع السعودي الذي دعم إصلاحات الأمير الملهم، وفي ذكرى بيعة ولي العهد، تبوأت المملكة مكانتها الشامخة بين جميع الأمم، برؤية مهندس الرؤية وعرّابها الأمير محمد بن سلمان وتحققت منجزات أبهرت العالم.

تصحيح المسار وبلورة الرؤية

وصحح مسارات كثيرة وكبيرة، وأصبح لدى المملكة رؤية وأهداف وتنظيم وبناء حقيقي وتصحيح وإصلاح، ووضع استراتيجيات واضحة لشؤونها وعلاقاتها السياسية والعسكرية والمجتمعية، ولا تزال رؤية ولي العهد الجديدة هي عماد التحولات السعودية في سنوات ماضية وأخرى مقبلة.

محمد بن سلمان المعادلة الصعبة

محمد بن سلمان الرقم الصعب، والمعادلة التي قلبت الموازين في أوجز وقت بالرؤية القوية، التي كتبت سطر إنجاز فريد في كراسة التاريخ عموماً، وتاريخ المملكة العربية السعودية حديثاً، حيث قدم رية المستقبل على طبق من ذهب.

شخصية استثنائية كعادته، فلتستعد الأقلام لسجل حافل، خاص بشخصية أقل ما توصـــف به أنها “استثنائية”، في طموحها، ورؤيتها، وتكوينها، وأحلامها، ومنجزاتها، وقدراتها، وقل ما شئت ما دمت تغوص في عالم الفضائل، وتمنح من معين العطاء الثري، والعمل المثمر، والوفاء للأوطان الذي هو قدر العظماء.

اقرأ ايضًا