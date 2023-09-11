ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للهند

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بدأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في نيودلهي.

وأقيم استقبال رسمي للأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة الهند دروبادي مورمو .

وترأس وليّ العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ويزور الهند استجابةً لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.