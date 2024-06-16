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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية

16 يونيو 2024 - 7:56 مساءً

المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً فخامته بالتنظيم المميز لموسم حج هذا العام وما حظي به الحجاج من خدمات أسهمت في تأدية المناسك بكل يسر وطمأنينة.

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كما تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

16 يونيو 2024 - 7:56 مساءً
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