ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك المملكة المغربية

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابةً عن سمو ولي العهد، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، خلال استقباله في الرياض، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطة، ومعالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.