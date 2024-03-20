ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بجدة اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، السفير لدى المملكة أحمد فاروق، وسكرتير معالي قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.