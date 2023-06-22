ولي العهد يشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” بباريس

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وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم (الخميس) إلى مقر قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في العاصمة الفرنسية باريس.

ويرأس ولي العهد وفد المملكة المُشارك في القمة التي تنعقد اليوم وغدا 22 و23 يونيو، والتي تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.