ولي العهد يصل إلى مقر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

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وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الجمعة إلى مقر انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، في العاصمة التايلندية “بانكوك”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل مساء أمس (الخميس)، إلى “بانكوك” في زيارة رسمية عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية.

ويناقش القادة في قمة “أبيك” ملفات عدة على رأسها مسألة التعافي الاقتصادي بعد كورونا، والأزمات التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة الـ 20 في إندونيسيا.

وتضم القمة 21 دولة عضواً في حافة المحيط الهادئ، وهي “أستراليا، وبروناي، وفيتنام، وإندونيسيا، وكندا، والصين، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبيرو، وروسيا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وتايلاند، والفلبين، وتشيلي، وكوريا الجنوبية، واليابان، وهونغ كونغ، وتايوان”.