ولي العهد يعزي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا

المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا.

وقال سمو ولي العهد” بلغني نبأ الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا وسط دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعِرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.