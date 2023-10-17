ولي العهد يلتقي أمير إمارة موناكو

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

فيما حضر من جانب موناكو كبير الإداريين العقيد برونو فيليبونات، والرئيس والمؤسس لمنظمة السلام والرياضة السيد جويل يوزو وقنصل موناكو في لبنان السيد بشارة الخوري.