ولي العهد يلتقي “السيسي” في باريس

المناطق-الرياض

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الجمعة)، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس، وذلك على هامش انعقاد القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمي الجديد”.

ونشر مدير مكتب ولي العهد بدر العساكر، عبر حسابه بـ”تويتر”، صورة تجمع ولي العهد والرئيس المصري، معلقاً عليها بأنه جرى التقاطها خلال لقاء ودي بينهما في فرنسا.

ويترأس ولي العهد الوفد السعودي المشارك في القمة التي تضم 100 من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و70 شريكاً من القطاع الخاص، و40 منظمة دولية، و120 غير حكومية.