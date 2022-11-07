ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية العراق

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في جمهورية العراق.

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