ولي العهد يلتقي ولي عهد دولة الكويت

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

ورحب سمو ولي العهد، بسمو ولي عهد الكويت في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

فيما حضر من الجانب الكويتي، معالي الشيخ مشعل جراح صباح الحمد الصباح، ومعالي الشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح، ومعالي الشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح، ومعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ مشعل جابر عبدالله الصباح، ومعالي الشيخ مبارك عبدالله مبارك الصباح، ومعالي الشيخ فراس سعود عبدالله علي المالك الصباح، وسعادة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.